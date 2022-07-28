Россиян заверили в отсутствии дефицита детской вакцины от столбняка и полиомиелита

В Росздравнадзоре заверили, что в России нет дефицита детской вакцины "Пентаксим". Препарат, используемый для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита, имеется достаточном количестве.

"На территории Российской Федерации детская вакцина "Пентаксим" имеется в достаточном количестве. <...> На сегодняшний день на российском рынке присутствуют более 3,4 миллиона упаковок вакцины", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как уточнили в Росздравнадзоре, в 2022 году по состоянию на 28 июля в гражданский оборот было введено около 2,7 миллиона упаковок, в том числе за июнь – июль — более 643 тысяч. Для сравнения, в прошлом году было введено 3,5 миллиона упаковок.