В Киеве допустили выдачу олигарха Коломойского США

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко предложил выдать украинского бизнесмена Игоря Коломойского США, где против него идёт расследование. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Breakfast Show.

"С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведёт судебное следствие и поставит точки над "i", приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу — как тем, кто потерпел от этого", — сказал он.

Напомним, в марте прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского по обвинению в коррупции. В офисе Зеленского поддержали это решение.