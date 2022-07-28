В Киеве допустили выдачу олигарха Коломойского США
В офисе Зеленского предложили передать США Коломойского для судебного следствия
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко предложил выдать украинского бизнесмена Игоря Коломойского США, где против него идёт расследование. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Breakfast Show.
"С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведёт судебное следствие и поставит точки над "i", приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу — как тем, кто потерпел от этого", — сказал он.
Напомним, в марте прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского по обвинению в коррупции. В офисе Зеленского поддержали это решение.
Версии тайного указа: Почему Зеленский собрался лишить гражданства Украины Коломойского, Рабиновича и Корбана
Также ранее украинские СМИ писали о том, что украинский президент Владимир Зеленский может лишить украинского гражданства ряд влиятельных политиков и бизнесменов. В их числе был и бизнесмен Игорь Коломойский. Позже Офис президента Украины засекретил указ о лишении гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана.
ТАСС / Константин Сазончик