В Серпухове огромное дерево рухнуло на 13-летнюю девочку

В Москве и области продолжает бушевать непогода, которая приводит не только к коммунальным катастрофам, но и к жертвам среди жителей. Так, в Серпухове огромное дерево обрушилось на 13-летнюю девочку. Подросток выжил. Кадры с места публикует телеграм-канал SHOT.

В Серпухове дерево упало на 13-летнюю девочку. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло на улице Физкультурной. На кадрах две девочки идут по тропинке, когда огромное дерево неожиданно падает на землю. Причём одна из подружек заметила опасность чуть раньше второй, однако это её не уберегло от травм.

Подростка госпитализировали с переломом голени, сотрясением и черепно-мозговой травмой. При этом отец школьницы не стал писать заявление в полицию, отметив, что не имеет ни к кому претензий. Не исключено, что дерево могло обрушиться из-за удара молнии.