ВОЗ обратилась к геям из-за ситуации с оспой обезьян

В связи с тем, что подавляющее большинство заболевших оспой обезьян — мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус посоветовал гомосексуалам сократить количество половых партнёров и отказаться от новых любовных связей.

Он подчеркнул, что вспышка оспы обезьян может быть остановлена, только если страны, сообщества и отдельные люди серьёзно отнесутся к риску заражения и примут меры, чтобы прекратить передачу инфекции и защитить уязвимые группы.

"Для мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, на данный момент главная рекомендация — сокращение числа сексуальных партнёров и отказ от секса с новыми партнёрами", — сказал в ходе брифинга глава ВОЗ.