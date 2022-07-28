ВОЗ обратилась к геям из-за ситуации с оспой обезьян
Глава ВОЗ призвал геев ограничить число сексуальных партнёров из-за оспы обезьян
В связи с тем, что подавляющее большинство заболевших оспой обезьян — мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус посоветовал гомосексуалам сократить количество половых партнёров и отказаться от новых любовных связей.
Он подчеркнул, что вспышка оспы обезьян может быть остановлена, только если страны, сообщества и отдельные люди серьёзно отнесутся к риску заражения и примут меры, чтобы прекратить передачу инфекции и защитить уязвимые группы.
"Для мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, на данный момент главная рекомендация — сокращение числа сексуальных партнёров и отказ от секса с новыми партнёрами", — сказал в ходе брифинга глава ВОЗ.
Напомним, ранее глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Он отметил, что инфекция представляет для жителей планеты умеренный риск. Однако это не касается граждан европейских стран, где угроза достаточно высока.
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