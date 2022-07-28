Психолог раскрыла возможную причину "срыва" убийцы-рецидивиста из Новосибирска
Психолог Бирарова объяснила, почему экс-заключённым сложно контролировать себя на свободе
Бывшим заключённым сложно адаптироваться на свободе, рассказала телеканалу "360" психолог Наиля Бирарова, комментируя убийство девушки в Новосибирске. По словам специалиста, человек привыкает к ограничениям и необходимости соблюдать правила, однако после выхода на свободу может "сорваться".
"Всё, что было не дозволено, всё разрешено сейчас. Из-за этого могут быть рецидивы. Больше возможностей не ограничивать свою свободу", — пояснила Бирарова.
По её словам, девушки стремятся создавать союзы с более взрослыми мужчинами, чтобы заместить фигуру отца, которая закроет их потребность в безопасности. К тому же играют роль окситоцин-дофаминовая зависимость и склонность в этом возрасте к доверчивости и жизни иллюзиями. Из таких отношений сложно выбраться, заключила психолог.
Напомним, что в Новосибирске мужчина убил девушку, нанеся несколько ударов ножом. Жуткое убийство попало в объектив видеорегистратора в Новосибирске. Устройство сняло, как молодой человек догоняет бегущую от него девушку, а затем наносит ей более десяти ударов предметом, похожим на нож. Затем он убегает, а она остаётся лежать без движения.
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