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28 июля, 10:37

Дмитрий Турсунов будет готовить чемпионку US Open Радукану к защите титула

Бывший теннисист сборной России Дмитрий Турсунов будет готовить британку Эмму Радукану к защите титула на US Open. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на команду 19-летней спортсменки.

В апреле Радукану рассталась с тренером Торбеном Бельцем. После этого она сотрудничала с несколькими специалистами на временной основе.

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Турсунов, побеждавший со сборной России в Кубке Дэвиса, завершил игровую карьеру в 2017 году. Став тренером, он помог белорусской теннисистке Арине Соболенко и эстонке Анетт Контавейт добраться до второго места в рейтинге WTA. Также специалист работал с олимпийской чемпионкой россиянкой Еленой Весниной.

Открытый чемпионат США по теннису пройдёт с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке.

Обложка ©

ТАСС / Петр Ковалев

Роман Фейгин
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