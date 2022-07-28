В Православной церкви Украины захотели лишить престола патриарха Кирилла
ПЦУ призвала лишить престола Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Раскольническая Православная церковь Украины обратилась к Патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой по поводу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его хотят лишить патриаршего престола. Об этом говорится на сайте ПЦУ по итогам заседания синода.
"Во исполнение постановления Архиерейского собора священный синод поддержал внесённый синодальной богословско-литургической комиссией проект письма Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных православных церквей о привлечении российского патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишению его патриаршего престола", — отмечается в сообщении.
А ранее власти Литвы запретили главе Русской православной церкви патриарху Кириллу въезд на свою территорию из-за поддержки специальной военной операции на Украине. Оказалось, что патриарха внесли в список нежелательных лиц ещё 23 июня, но известно об этом стало только вчера.
ТАСС / Артем Геодакян