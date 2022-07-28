Одна из основ украинской государственности — это провозглашение Незалежной нацистскими коллаборационистами, которое было закреплено в соответствующем акте от 30 июля 1941 года. Об этом заявил пресс-офицер 112-й бригады теробороны войск страны Андрей Ковалёв в эфире телеканала "Украина 24".

Его заявление связано с тем, что на Украине впервые отмечают 28 июля — День украинской государственности, учреждённый указом президента Незалежной Владимира Зеленского в прошлом году. Дата праздника совпадает с Днём крещения Руси.

"Поддерживаю этот праздник. В истории Украины было несколько дат, которые можно называть Днём независимости или восстановления независимости. В первую очередь восстановление нашей независимости в начале XX столетия, 22 января 1918 года, 15 марта 1938 года, когда была провозглашена независимость Карпатской Украины. Очевидно, это и 30 июня 1941 года", — заявил Ковалёв.

Опубликованный в газете "Самостийна Украина" Акт провозглашения украинского государства от 30 июня 1941 года указывал намерение украинского государства плотно сотрудничать с национал-социалистической Германией, создающей под руководством Адольфа Гитлера "новый порядок" в Европе и помогающей Незалежной "освободиться от московской оккупации". Акт был составлен Организацией украинских националистов, которая запрещена в России. Её лидерами на тот момент были Степан Бандера и Роман Шухевич, которых в Киеве считают героями.