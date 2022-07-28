Обнёсшего "самолёт Судного дня" в Таганроге отправили в колонию

26 июля прокуратура запросила для Хачунца четыре с половиной года в колонии строгого режима, без штрафа и без ограничения свободы. Также от прокурора поступило требование удовлетворить гражданский иск стороны потерпевшего в размере 2,7 миллиона рублей.

Напомним, в начале декабря 2020 года стало известно о пропаже деталей с одного из четырёх в России "самолётов Судного дня". Как уже сообщал Лайф, пропажу заметил начальник службы безопасности аэродрома Таганрог-Южный, где борт находился на ремонте. Проводя утренний обход, он обнаружил, что один из люков самолёта был вскрыт, при этом до 26 ноября все двери лайнера были опечатаны. Позже по подозрению в совершении преступления был арестован местный житель Жора Хачунц. Дело о краже оборудования было передано в суд в декабре прошлого года.