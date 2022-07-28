Основные бои при освобождении Углегорской ТЭС развернулись на подступах к ней, так как ВСУ заминировали прилегающие участки и оборудовали там опорные пункты, а по периметру разместили видеокамеры для точного наведения огня. Российский военный рассказал военкору РИА ФАН, как удалось пробить оборону противника.

Углегорская ТЭС после освобождения. Видео © РИА ФАН

"Основные секреты не расскажу. Завязывали с ними близкий стрелковый бой и манёвренными группами просто запрыгивали в эти окопы, заходили с боем. Самый настоящий штурм", — поделился он.

На публикуемых изданием кадрах военнослужащий показал вражеские укрепрайоны. Он подчеркнул, что союзные войска намеренно не наносили артиллерийские удары по данной территории, чтобы минимизировать ущерб важному объекту. Однако бойцы ВСУ при отступлении пытались его разгромить. Пострадали котельная и труба станции.