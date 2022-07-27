Силы ЛНР полностью освободили Углегорскую ТЭС от бойцов ВСУ
Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил о полном освобождении Углегорской ТЭС.
"Углегорская ТЭС <...> перешла полностью под наш контроль, подразделения противника там уничтожены", — заявил он в эфире телеканала "Россия-1".
Филипоненко отметил, что после освобождения Светлодарска ТЭС оставалась подконтрольной украинским боевикам, откуда они открывали огонь и обстреливали город.
Ранее Лайф писал, что группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ освободила 254 населённых пункта, включая Старомайорское. А до этого под контроль сил ЛНР перешёл Северск.
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ТАСС / Гердо Владимир