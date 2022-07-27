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Регион
Опубликовано 27 июля 2022, 15:45
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Медведев представил два варианта возможного будущего Украины

Медведев с помощью карты разрушил "мечты" Зеленского о будущем Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с помощью карты проиллюстрировал разницу в том, как будущее Украины видит её нынешний президент Владимир Зеленский и как — западные аналитики.

"В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рис. 1). Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рис. 2)", — написал Медведев в телеграм-канале и приложил следующие карты.

Карта возможного будущего Украины по версии Зеленского и западных аналитиков. Фото © Телеграм-канал Дмитрия Медведева

Карта возможного будущего Украины по версии Зеленского и западных аналитиков. Фото © Телеграм-канал Дмитрия Медведева

На первой карте (в "мечтах Зеленского") Украина в числе прочего занимает территории ДНР, ЛНР и Крыма, а на второй карте (по прогнозам аналитиков) от Незалежной остаётся только одна Киевская область, все южные и восточные территории у России, а западные — у Польши и Румынии.

Медведев: Украинцы для нас никакие не враги
Медведев: Украинцы для нас никакие не враги

А ранее Дмитрий Медведев не исключил, что Украина может перестать существовать как государство. Он подчеркнул, что после госпереворота в 2014 году страна фактически лишилась независимости, перешла под управление Запада и доверилась НАТО.

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ТАСС / Екатерина Штукина

Александра Вишнякова
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