Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с помощью карты проиллюстрировал разницу в том, как будущее Украины видит её нынешний президент Владимир Зеленский и как — западные аналитики.

"В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рис. 1). Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рис. 2)", — написал Медведев в телеграм-канале и приложил следующие карты.

Карта возможного будущего Украины по версии Зеленского и западных аналитиков. Фото © Телеграм-канал Дмитрия Медведева

На первой карте (в "мечтах Зеленского") Украина в числе прочего занимает территории ДНР, ЛНР и Крыма, а на второй карте (по прогнозам аналитиков) от Незалежной остаётся только одна Киевская область, все южные и восточные территории у России, а западные — у Польши и Румынии.