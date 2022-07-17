Медведев: Украинцы для нас никакие не враги

Россия видит врагами националистов, захвативших власть в Киеве, а не рядовых украинцев. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.

"Украинцы для нас никакие не враги, но те люди, которые стоят там у власти, националистические круги, вот эти все недобитые в определённый период бандеровцы, реально представляют угрозу для нашей безопасности и безопасности огромного количества людей, которые оказались в тисках между украинским режимом, с одной стороны, а с другой стороны — наша страна находится. Я имею в виду жителей Донбасса", — отметил он.

Политик подчеркнул, что угроза безопасности для России последние годы нарастала. В мире игнорировали беспокойство Москвы из-за расширения НАТО на восток, руководство Украины отказывалось прекратить обстрелы Донбасса. И даже те, кто считает, что Крым не является российским, тоже "системная угроза" для РФ.

"Если во главе Украины становится очередной сумасшедший националист или какая-то слабая опереточная фигура, то в этом случае жди конфликта — вплоть до нападения", — добавил Медведев, объясняя, что спецоперация сыграла на опережение Киева.

Политик резюмировал, что действия России на Украине — это превентивная самооборона по устранению военной угрозы, исходящей от соседа "из бывшей части нашего единого государства, что для нас особенно печально и трагично".