Госбюро расследований Украины сообщило о задержании сотрудника СБУ за госизмену
В Незалежной задержан сотрудник Службы безопасности Украины, который возглавлял одно из региональных подразделений. Его подозревают в госизмене, сообщили в Госбюро расследований, не уточнив, идёт ли речь о бывшем главе СБУ по Крыму Олеге Кулиниче.
"Государственное бюро расследований и СБУ провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины — действующего сотрудника СБУ, работавшего на спецслужбы РФ. До марта 2022 года данный сотрудник возглавлял одно из региональных управлений службы", — написано в телеграм-канале Госбюро расследований.
В ведомстве считают, что подозреваемый передавал спецслужбам РФ данные против Украины. На мужчину заведено уголовное дело по статьям "Госизмена", "Создание, руководство преступным сообществом", "Собирание с целью передачи иностранному государству сведений, составляющих гостайну".
Ранее сообщалось о задержании экс-главы Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Он продолжал работать в спецслужбе на посту помощника руководителя ведомства Ивана Баканова.
Freepik