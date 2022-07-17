Госбюро расследований Украины сообщило о задержании сотрудника СБУ за госизмену

В Незалежной задержан сотрудник Службы безопасности Украины, который возглавлял одно из региональных подразделений. Его подозревают в госизмене, сообщили в Госбюро расследований, не уточнив, идёт ли речь о бывшем главе СБУ по Крыму Олеге Кулиниче.

"Государственное бюро расследований и СБУ провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины — действующего сотрудника СБУ, работавшего на спецслужбы РФ. До марта 2022 года данный сотрудник возглавлял одно из региональных управлений службы", — написано в телеграм-канале Госбюро расследований.

В ведомстве считают, что подозреваемый передавал спецслужбам РФ данные против Украины. На мужчину заведено уголовное дело по статьям "Госизмена", "Создание, руководство преступным сообществом", "Собирание с целью передачи иностранному государству сведений, составляющих гостайну".