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Опубликовано 17 июля 2022, 13:25

Госбюро расследований Украины сообщило о задержании сотрудника СБУ за госизмену

В Незалежной задержан сотрудник Службы безопасности Украины, который возглавлял одно из региональных подразделений. Его подозревают в госизмене, сообщили в Госбюро расследований, не уточнив, идёт ли речь о бывшем главе СБУ по Крыму Олеге Кулиниче.

"Государственное бюро расследований и СБУ провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины — действующего сотрудника СБУ, работавшего на спецслужбы РФ. До марта 2022 года данный сотрудник возглавлял одно из региональных управлений службы", — написано в телеграм-канале Госбюро расследований.

В ведомстве считают, что подозреваемый передавал спецслужбам РФ данные против Украины. На мужчину заведено уголовное дело по статьям "Госизмена", "Создание, руководство преступным сообществом", "Собирание с целью передачи иностранному государству сведений, составляющих гостайну".

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Ранее сообщалось о задержании экс-главы Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Он продолжал работать в спецслужбе на посту помощника руководителя ведомства Ивана Баканова.

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Анатолий Симоненко
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