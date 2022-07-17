Слуцкий назвал "больными фантазиями" угрозы Киева атаковать Крымский мост

Угрозы атаковать Крымский мост — "больные фантазии" киевских властей. Об этом в телеграм-канале написал глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, подобные высказывания свидетельствуют о том, что Киев взял на вооружение террористические методы.

"Рупор киевского режима Арестович заявил, что при наличии технической возможности Украина нанесёт удар по Крымскому мосту. То есть по мирным людям. В Киеве не скрывают, что гражданское население легко может стать "объектом" для нанесения ударов. То есть хунта в полной мере взяла на вооружение террористические методы", — заявил он.

В этой связи Слуцкий задал вопрос западным партнёрам Киева, понимают ли они, для чего в действительности используется их "военная помощь". Ведь ответственность за преступления придётся им разделить. По его мнению, подобные угрозы не более чем "больные фантазии Киева", но всё это лишний раз демонстрирует, что спецоперация России на Украине должна быть доведена до конца.

"Удары по Крымскому мосту — это больные фантазии Киева. Он надёжно защищён. Но если только попробуют — получат так, что мало не покажется", — подчеркнул депутат.