Сборная России отстранена от участия в чемпионате мира по настольному теннису
Сборная России по настольному теннису не примет участия в командном чемпионате мира на фоне ситуации на Украине. Решение о недопуске наших игроков принял исполком Международной федерации настольного тенниса (ITTF).
Аналогичная участь ждёт и представителей Белоруссии. Решение было принято в соответствии с рекомендациями МОК об отстранении представителей РФ от крупных международных стартов.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты, а 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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