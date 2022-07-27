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Опубликовано 27 июля 2022, 15:27

В Ставрополе встретили росгвардейцев, участвовавших в "Операции Z"

В Ставрополе встретили сотрудников Росгвардии, вернувшихся со спецоперации на Украине

В Ставрополе торжественно встретили сотрудников Росгвардии, вернувшихся со спецоперации. Они провели три месяца в зоне боевых действий, успешно выполнив поставленные задачи. Видео трогательной встречи бойцов со своими семьями опубликовал глава региона Владимир Владимиров.

В Ставрополе встретили участников спецоперации. Видео © Telegram / Владимир Владимиров

"Гордимся нашими героями! Гордимся Россией! Верим в победу! И не бросаем своих!" — написал он в телеграм-канале.

На кадрах военная техника движется по дороге, вдоль которой стоят горожане с флагами России, Знамёнами Победы и символикой Z. Близкие росгвардейцев не скрывают радости от долгожданной встречи: слёзы, объятия и аплодисменты героям. Как пишут местные СМИ, спецподразделение вернулось без потерь, хотя задачи выполнялись в сложных и напряжённых условиях. После передышки и отпуска военнослужащие вновь отправятся в зону боевых действий.

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Ранее Лайф писал, что в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского сыграли свадьбу. Выездную церемонию бракосочетания провели для участника спецоперации, который получил ранение и теперь проходит в медучреждении реабилитацию.

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Telegram / Владимир Владимиров

Татьяна Миссуми
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