В Ставрополе торжественно встретили сотрудников Росгвардии, вернувшихся со спецоперации. Они провели три месяца в зоне боевых действий, успешно выполнив поставленные задачи. Видео трогательной встречи бойцов со своими семьями опубликовал глава региона Владимир Владимиров.

В Ставрополе встретили участников спецоперации. Видео © Telegram / Владимир Владимиров

"Гордимся нашими героями! Гордимся Россией! Верим в победу! И не бросаем своих!" — написал он в телеграм-канале.

На кадрах военная техника движется по дороге, вдоль которой стоят горожане с флагами России, Знамёнами Победы и символикой Z. Близкие росгвардейцев не скрывают радости от долгожданной встречи: слёзы, объятия и аплодисменты героям. Как пишут местные СМИ, спецподразделение вернулось без потерь, хотя задачи выполнялись в сложных и напряжённых условиях. После передышки и отпуска военнослужащие вновь отправятся в зону боевых действий.