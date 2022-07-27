В Ставрополе встретили росгвардейцев, участвовавших в "Операции Z"
В Ставрополе встретили сотрудников Росгвардии, вернувшихся со спецоперации на Украине
В Ставрополе торжественно встретили сотрудников Росгвардии, вернувшихся со спецоперации. Они провели три месяца в зоне боевых действий, успешно выполнив поставленные задачи. Видео трогательной встречи бойцов со своими семьями опубликовал глава региона Владимир Владимиров.
В Ставрополе встретили участников спецоперации. Видео © Telegram / Владимир Владимиров
"Гордимся нашими героями! Гордимся Россией! Верим в победу! И не бросаем своих!" — написал он в телеграм-канале.
На кадрах военная техника движется по дороге, вдоль которой стоят горожане с флагами России, Знамёнами Победы и символикой Z. Близкие росгвардейцев не скрывают радости от долгожданной встречи: слёзы, объятия и аплодисменты героям. Как пишут местные СМИ, спецподразделение вернулось без потерь, хотя задачи выполнялись в сложных и напряжённых условиях. После передышки и отпуска военнослужащие вновь отправятся в зону боевых действий.
Ранее Лайф писал, что в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского сыграли свадьбу. Выездную церемонию бракосочетания провели для участника спецоперации, который получил ранение и теперь проходит в медучреждении реабилитацию.
Telegram / Владимир Владимиров