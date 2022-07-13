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Опубликовано 13 июля 2022, 14:58
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Участника "Операции Z" поженили прямо в госпитале Вишневского

В Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского сыграли свадьбу — выездную церемонию бракосочетания провели для участника спецоперации, который получил ранение и теперь проходит в медучреждении реабилитацию.

"Девушка военнослужащего, узнав о полученном своим возлюбленным ранении, незамедлительно прибыла в Москву, где будущие молодожёны подали заявление в органы ЗАГС, которое было рассмотрено в особом порядке", — рассказали в Минобороны РФ.

Церемонию для новоиспечённой семьи провели прямо на территории госпиталя, гостями стали боевые товарищи военнослужащего, персонал и руководство госпиталя. Под свадебный марш Мендельсона молодым вручили свидетельство о регистрации брака.

Говоря о планах на будущее, военнослужащий рассказал, что хочет освоить новую специальность и вернуться к своим обязанностям в ВС РФ — уже с семьёй прибыть к новому месту службы.

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А ранее в Минобороны РФ рассказали о создании благотворительного фонда "Защита" для поддержки участников "Операции Z". Программой фонда предусмотрено, в частности, оказание помощи в медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата.

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Александра Вишнякова
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