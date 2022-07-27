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27 июля, 15:18

Зампред ЦБ РФ Юрий Исаев покинет пост с 1 августа

Заместитель председателя ЦБ РФ Юрий Исаев покинет пост с 1 августа. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Заместитель председателя Банка России Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 года по собственному желанию", — отметили в ЦБ.

Обязанности Исаева разделят другие зампреды: Ольга Полякова будет курировать вопросы финансового мониторинга и валютного контроля, а Герман Зубарев займётся вопросами противодействия недобросовестным практикам.

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А ранее сегодня Лайф рассказывал, что мэр Феодосии, расположенной в юго-восточной части Крымского полуострова, Андрей Лебедев ушёл в отставку. Глава республики Сергей Аксёнов пояснил, что градоначальник не справился с обязанностью благоустройства территории, хотя было дано время, но "результаты работы нельзя признать удовлетворительными".

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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