Мэр Феодосии ушёл в отставку по рекомендации главы Крыма

Мэр Феодосии, расположенной в юго-восточной части Крымского полуострова, Андрей Лебедев ушёл в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов, пояснив, что градоначальник не справился с обязанностью благоустройства территории, хотя было дано время, но "результаты работы нельзя признать удовлетворительными".