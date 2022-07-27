Мэр Феодосии ушёл в отставку по рекомендации главы Крыма
Глава Крыма сообщил об отставке мэра Феодосии Лебедева
Обложка © VK / Андрей Лебедев
Мэр Феодосии, расположенной в юго-восточной части Крымского полуострова, Андрей Лебедев ушёл в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов, пояснив, что градоначальник не справился с обязанностью благоустройства территории, хотя было дано время, но "результаты работы нельзя признать удовлетворительными".
"Встретился с главой администрации Феодосии Андреем Викторовичем Лебедевым. По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию", — написал он в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что мэр Красноярска Сергей Ерёмин уходит в отставку. Губернатор Александр Усс предложил ему перейти на работу в администрацию края на должность заместителя главы региона.
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