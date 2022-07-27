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27 июля, 10:31

Мэр Феодосии ушёл в отставку по рекомендации главы Крыма

Глава Крыма сообщил об отставке мэра Феодосии Лебедева

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/lebedev_feo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Лебедев</a></p>

Обложка © VK / Андрей Лебедев

Мэр Феодосии, расположенной в юго-восточной части Крымского полуострова, Андрей Лебедев ушёл в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов, пояснив, что градоначальник не справился с обязанностью благоустройства территории, хотя было дано время, но "результаты работы нельзя признать удовлетворительными".

"Встретился с главой администрации Феодосии Андреем Викторовичем Лебедевым. По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию", написал он в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что мэр Красноярска Сергей Ерёмин уходит в отставку. Губернатор Александр Усс предложил ему перейти на работу в администрацию края на должность заместителя главы региона.

Татьяна Миссуми

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