В России выделили штамм оспы обезьян у заболевшего и узнали о происхождении вируса
В Центре "Вектор" выделили штамм вируса оспы обезьян из клинического образца пациента
Специалисты центра "Вектор" смогли выделить штамм вируса оспы обезьян из клинического образца пациента и узнать о его происхождении. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на учёных.
"С помощью полногеномного секвенирования установлено, что данный штамм относится к западноафриканскому варианту вируса оспы обезьян, который отличает низкая летальность", — рассказали в центре "Вектор".
Напомним, что в России 12 июля был зафиксирован первый и пока единственный известный носитель оспы обезьян. Заражение выявили у туриста, вернувшегося из поездки по Европе. Ранее Лайф сообщал, что специалисты ФМБА разработали тест-систему для определения инфекции, сейчас она проходит испытания, её готовят к регистрации. Кроме того, российские специалисты начали разработку препарата от этого заболевания.