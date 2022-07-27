В Красноярске суррогатная мать получила три года тюрьмы за продажу ребёнка

Красноярский суд приговорил к трём годам лишения свободы уроженку Казахстана, продавшую новорождённого ребёнка за $13 тысяч. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Там рассказали, что в 2019 году женщина решила родить ребёнка за деньги и нашла в интернете страницу компании "Дидилия". После утверждения анкеты её отправили в Камбоджу, где она была оплодотворена. Как уточнили в ведомстве, под видом услуги по суррогатному материнству была фактически осуществлена купля-продажа новорожденного.

Ребёнок появился на свет в апреле 2020 года в Красноярске. Затем женщина в нотариальной конторе оформила доверенность на руководителя фирмы "Дидилия" на представление интересов в любых организациях и учреждениях, в том числе на распоряжение новорождённым. Передав им документы, она отправилась на родину — в Республику Казахстан, где получила вознаграждение за продажу малыша в размере $13 тысяч. А руководители "профильной" компании отправились в больницу, откуда забрали ребёнка для передачи его третьим лицам.

Уроженку Казахстана приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уголовные дела о халатности и торговле людьми возбуждены и в отношении руководителей медучреждения. Расследование в отношении "Дидилии" продолжается.