ГД одобрила в I чтении законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Помимо этого, документ предполагает, что выносить малыша для другой пары может только женщина с гражданством РФ.

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает иностранным гражданам и лицам без гражданства пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Документ внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов и сенаторов в декабре прошлого года.

Согласно проекту закона, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина – гражданка России, которая не может по медицинским показаниям самостоятельно выносить или родить ребёнка. Иностранцам в такой привилегии будет отказано. Помимо этого, проект предполагает, что суррогатной матерью может стать только женщина с российским гражданством.