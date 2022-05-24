ГД одобрила в I чтении законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
Помимо этого, документ предполагает, что выносить малыша для другой пары может только женщина с гражданством РФ.
Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает иностранным гражданам и лицам без гражданства пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Документ внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов и сенаторов в декабре прошлого года.
Согласно проекту закона, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина – гражданка России, которая не может по медицинским показаниям самостоятельно выносить или родить ребёнка. Иностранцам в такой привилегии будет отказано. Помимо этого, проект предполагает, что суррогатной матерью может стать только женщина с российским гражданством.
Ранее сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внешней администрации по управлению организацией", который предусматривает введение внешнего управления для иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка.
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