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Опубликовано 24 мая 2022, 18:08

ГД одобрила в I чтении законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Помимо этого, документ предполагает, что выносить малыша для другой пары может только женщина с гражданством РФ.

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает иностранным гражданам и лицам без гражданства пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Документ внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов и сенаторов в декабре прошлого года.

Согласно проекту закона, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина – гражданка России, которая не может по медицинским показаниям самостоятельно выносить или родить ребёнка. Иностранцам в такой привилегии будет отказано. Помимо этого, проект предполагает, что суррогатной матерью может стать только женщина с российским гражданством.

В Госдуму внесли доработанный проект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
В Госдуму внесли доработанный проект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Ранее сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внешней администрации по управлению организацией", который предусматривает введение внешнего управления для иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка.

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Андрей Бражников
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