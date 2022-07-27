Лидеры G7 планируют установить потолок цен на российскую нефть до 5 декабря

Страны "Большой семёрки" введут ограничение на стоимость российской нефти к 5 декабря. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника, к этому времени также вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие импорт энергоресурса.

"Цель в том, чтобы совпасть с тем временем, которое уже определило ЕС. Мы хотим убедиться в том, что механизм ограничения цен вступит в силу в те же сроки", — заявил собеседник агентства.

Согласно его данным, страны хотят ввести ограничения на цены российской нефти так, чтобы они были выше себестоимости добычи, но намного ниже нынешней рыночной стоимости.

Кроме того, государства намерены привлечь Индию и Китай. Страны заявляли, что заинтересованы в снижении стоимости импортируемой нефти, а некоторые азиатские государства — в "присоединении к коалиции" или лучшем понимании установления потолка цен, чтобы усилить свои позиции в переговорах с Россией по будущим контрактам.