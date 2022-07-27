Испания экстрадировала в РФ экс-сотрудницу банка, похитившую полмиллиарда рублей

Бывшую сотрудницу одного из банков Тюмени Инессу Бранденбург, обвиняемую в многомиллионном хищении, экстрадировали из Испании в Россию, об этом в среду сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина отправилась на родину в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола, МВД и ФСИН России. По данным полиции, в 2018 году, будучи исполняющей обязанности председателя правления банка в Тюмени, россиянка воспользовалась служебным положением и получила доступ к хранилищу.

"Вместе с другими лицами злоумышленница похитила более 560 миллионов рублей, которые вместе с помощником вынесла из здания банка в спортивных сумках", — рассказала Волк.

Совершив преступление, сотрудница покинула Тюмень на арендованном самолёте и уже из Москвы отправилась за границу. Когда банк обнаружил пропажу спустя пару дней, СК возбудил уголовное дело. Трёх соучастников Бранденбург приговорили к различным срокам, а саму женщину с ещё одним подельником объявили в международный розыск. Она была задержала в сентябре 2021 года в Испании.