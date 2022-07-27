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27 июля, 14:30

Судейский комитет РФС провёл встречу с футболистами "Спартака"

Представители судейского комитета РФС провели семинар для футболистов и тренеров московского "Спартака", сообщает пресс-служба организации.

От РФС на встрече присутствовали глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, инспектор УЕФА и член экспертно-судейской комиссии Николай Левников, менеджер судей РПЛ Николай Иванов, а также начальник отдела подготовки судей Академии РФС Виталий Мешков. В ходе семинара игрокам объяснили изменения в правилах игры, а также разобрали различные моменты.

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В дальнейшем представители судейского корпуса будут проводить подобные встречи с представителями других клубов РПЛ, а также журналистами и комментаторами.

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РФС

Шамиль Гаджиев

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