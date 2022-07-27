Судейский комитет РФС провёл встречу с футболистами "Спартака"
Представители судейского комитета РФС провели семинар для футболистов и тренеров московского "Спартака", сообщает пресс-служба организации.
От РФС на встрече присутствовали глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, инспектор УЕФА и член экспертно-судейской комиссии Николай Левников, менеджер судей РПЛ Николай Иванов, а также начальник отдела подготовки судей Академии РФС Виталий Мешков. В ходе семинара игрокам объяснили изменения в правилах игры, а также разобрали различные моменты.
В дальнейшем представители судейского корпуса будут проводить подобные встречи с представителями других клубов РПЛ, а также журналистами и комментаторами.
РФС