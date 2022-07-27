Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча "Зенит" – "Локомотив" в РПЛ
Главным арбитром центрального матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Зенитом" и "Локомотивом" станет Сергей Карасёв, сообщает пресс-служба РФС.
Помогать на линиях ему будут Алексей Лунёв и Игорь Демешко. Арбитром VAR назначен Павел Кукуян, а Алексей Стипиди станет его ассистентом.
Добавим, что матч "Зенит" – "Локомотив" состоится 30 июля в Санкт-Петербурге на "Газпром-арене". Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.
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ТАСС / Донат Сорокин