РФС назвал ошибочным решение не удалять Соболева в матче с "Краснодаром"

"Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при вступлении в единоборство с игроком обороняющейся команды "Краснодар" Вячеславом Литвиновым за верховой мяч при выборе позиции перед выпрыгиванием вверх в направлении мяча совершил неестественное движение локтем, приведшее к контакту в область лица соперника, не думая о его безопасности", — говорится в сообщении.