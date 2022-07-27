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27 июля, 10:58

РФС назвал ошибочным решение не удалять Соболева в матче с "Краснодаром"

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) назвала ошибочным решение арбитра Кирилла Левникова не показывать вторую жёлтую карточку нападающему "Спартака" Александру Соболеву в матче против "Краснодара".

"Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при вступлении в единоборство с игроком обороняющейся команды "Краснодар" Вячеславом Литвиновым за верховой мяч при выборе позиции перед выпрыгиванием вверх в направлении мяча совершил неестественное движение локтем, приведшее к контакту в область лица соперника, не думая о его безопасности", — говорится в сообщении.

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При этом Комиссия поддержала остальные спорные решения Кирилла Левникова, в частности, засчитать гол в ворота "Краснодара" и удалить полузащитника Александра Черникова.

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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