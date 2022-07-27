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Опубликовано 27 июля 2022, 14:36

Киев уличили в попытках устроить техногенную аварию на крупнейшей АЭС Европы

Представитель МИД РФ Нечаев: Обстрелами Запорожской АЭС Украина сознательно ведёт дело к техногенной катастрофе

Регулярными обстрелами Запорожской АЭС Киев сознательно ведёт дело к масштабной техногенной катастрофе. Такое опасение высказал на брифинге в среду замдиректора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев.

По словам дипломата, украинская сторона проявляет "маниакальное упорство", стремясь навредить крупнейшей в Европе атомной электростанции и нарушая тем самым резолюцию Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Похоже, никого в Киеве не смущает практика обстрелов ядерных объектов. Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе", — заключил представитель МИД.

Появились фото последствий обстрела ВСУ Запорожской АЭС
Появились фото последствий обстрела ВСУ Запорожской АЭС

Напомним, что 20 июля Запорожскую АЭС атаковали три дрона-камикадзе ВСУ. Предварительно они были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. Реакторная часть АЭС в результате удара не пострадала, но разрушения на земле всё-таки были. Так, полностью выгорела некая зона отдыха для сотрудников станции: на небольшом участке расставлены столы и стулья, практически полностью окрасившиеся в чёрный цвет копоти.

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wikipedia.org/ Ralf1969

Алексей Берковиц
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