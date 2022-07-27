Киев уличили в попытках устроить техногенную аварию на крупнейшей АЭС Европы

Регулярными обстрелами Запорожской АЭС Киев сознательно ведёт дело к масштабной техногенной катастрофе. Такое опасение высказал на брифинге в среду замдиректора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев.

По словам дипломата, украинская сторона проявляет "маниакальное упорство", стремясь навредить крупнейшей в Европе атомной электростанции и нарушая тем самым резолюцию Генеральной конференции МАГАТЭ.