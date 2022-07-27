Россиян предупредили о риске развития рака кожи после посещения солярия и маникюра

Существует ряд правил, способных значительно сократить риск развития меланомы (рака кожи), рассказал телеканалу "Москва 24" профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РУДН Александр Юцковский.

Главное правило — снизить влияние ультрафиолетовых лучей на кожу, так как любой солнечный ожог может привести к меланоме. В жару лучше держаться в тени и носить закрытую одежду, а на пляже — использовать защитный крем. Многим подходит SPF 50, но подбирать крем лучше индивидуально, подчеркнул эксперт. Напомнил он и об опасности соляриев, которые нельзя считать безобидной процедурой. Даже маникюрные ультрафиолетовые лампы способны провоцировать подногтевую меланому.

Также врач советует ежегодно проходить осмотр дерматолога, так как меланома легче лечится на ранней стадии. О начале заболевания может свидетельствовать не только появление новых родинок, но и изменение старых. Признаками выявленных на осмотре отклонений могут стать асимметрия родинки, нарушение ровности и диаметра её краёв, изменение цвета, вплоть до белого или синего, а также динамика изменения.

"Насторожиться также надо, если пигмент с края пятна распространился на окружающую кожу. Когда за границей родинки появились покраснение или новая припухлость. Изменились ощущения в области образования: появился зуд, жжение, болезненность. Либо поменялась поверхность родинки: начала шелушиться, кровоточить и так далее", — заявил Юцковский.

В группу лиц с высоким риском заболевания входят те, у кого кто-то из членов семьи сталкивался с подобным или болел раком поджелудочной железы, а также люди с ослабленным иммунитетом. Кроме того, риск заболевания меланомой более высок у тех, кто имеет на теле более сотни родинок.

Также, по словам специалиста, особое внимание состоянию кожи стоит уделять людям со светлыми глазами, кожей и волосами, так как у них меньше выделяется меланин, который защищает их от ультрафиолетового излучения.