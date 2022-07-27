Хоккеисты "Сочи" подрались во время двустороннего матча на тренировке

Игроки хоккейного клуба "Сочи" устроили драку прямо в ходе двустороннего матча во время тренировки. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Потасовку между собой затеяли Донат Стальнов и Никита Ушнев. Как заметила пресс-служба "южан", тем самым игроки продемонстрировали свою заряженность главному тренеру команды Андрею Назарову.