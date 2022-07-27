Хоккеисты "Сочи" подрались во время двустороннего матча на тренировке
Игроки хоккейного клуба "Сочи" устроили драку прямо в ходе двустороннего матча во время тренировки. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Потасовку между собой затеяли Донат Стальнов и Никита Ушнев. Как заметила пресс-служба "южан", тем самым игроки продемонстрировали свою заряженность главному тренеру команды Андрею Назарову.
Добавим, что по итогам прошлого сезона "Сочи" не вышел в плей-офф КХЛ, заняв в таблице Западной конференции предпоследнее, 11-е место.
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