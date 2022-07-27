В Подмосковье штукатурка рухнула с потолка детсада прямо во время тихого часа

В Подмосковье во время тихого часа в детском саду обрушилась штукатурка. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Кадры из Подмосковья, где в детсаду обрушилась штукатурка. Видео © LIFE

Всё произошло в посёлке Боброво Ленинского городского округа в детском саду "Бобрёнок", расположенном на Крымской улице. Дети уже легли в кроватки, чтобы насладиться сладким дневным сном, как внезапно с потолка обрушилось покрытие. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

По данному факту начата проверка. Сотрудники Видновской городской прокуратуры установят все обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних.