В Подмосковье штукатурка рухнула с потолка детсада прямо во время тихого часа
Штукатурка обрушилась в детсаду. Облока © Telegram / Прокуратура Московской области
В Подмосковье во время тихого часа в детском саду обрушилась штукатурка. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
Кадры из Подмосковья, где в детсаду обрушилась штукатурка. Видео © LIFE
Всё произошло в посёлке Боброво Ленинского городского округа в детском саду "Бобрёнок", расположенном на Крымской улице. Дети уже легли в кроватки, чтобы насладиться сладким дневным сном, как внезапно с потолка обрушилось покрытие. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
По данному факту начата проверка. Сотрудники Видновской городской прокуратуры установят все обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних.
Ранее Лайф рассказывал, как четырёхлетний мальчик получил перелом грудины во время нахождения в детском саду в Самаре. Мама ребёнка пытается добиться справедливости — она не получила никаких извинений от руководства учреждения, более того, её саму обвинили в фальсификации фактов.