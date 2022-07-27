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27 июля, 14:15

Учёные создали жвачку от коронавируса

Сотрудники стоматологической школы Пенсильванского университета в США придумали, как снизить риск заражения ковидом с помощью обычной жевательной резинки. Об этом пишет издание Penn Today.

Учёные заявляют, что их изобретение может нейтрализовать коронавирус в слюне человека. Как рассказал профессор Генри Дэниелл, в жвачке содержится ангиотензинпревращающий фермент – 2, или, проще говоря, мембранный белок, который усилиями специалистов был искусственно выращен из клеток салата латук.

В ходе исследований эксперты использовали слюну пациентов со штаммами "дельта" и "омикрон", которая цеплялась за рецепторы белка в жевательной резинке. В итоге оказалось, что благодаря этому заметно снизилась активность инфекции, а также в целом число бактерий, находящихся в полости рта.

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Кстати, ранее группа учёных из Бразилии выяснила, что почти у четверти переболевших коронавирусом в лёгкой форме возникают серьёзные нарушения зрительно-пространственного восприятия, которые могут, в частности, сказаться на навыках вождения и рисования.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
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