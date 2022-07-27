В России будет сформирована добровольческая казачья бригада

В России на стадии комплектования и боевого слаживания находятся казачьи отряды "Терек" и "Дон", которые вошли в сформированную сводную казачью бригаду. Об этом рассказали на сайте Всероссийского казачьего общества.

Батальон собран из числа казаков Терского казачьего войска, который имеет богатую воинскую историю. В настоящий момент терские казаки принимают участие в специальной военной операции на Украине.

"В ближайшее время ряды добровольческого отряда "Терек" пополнят ещё около 150 казаков Терского войскового казачьего общества для участия в выполнении боевых задач по демилитаризации и денацификации Украины", — рассказали в пресс-службе.