В России будет сформирована добровольческая казачья бригада
Казаки отряда "Дон". Обложка © Telegram / Атаман
В России на стадии комплектования и боевого слаживания находятся казачьи отряды "Терек" и "Дон", которые вошли в сформированную сводную казачью бригаду. Об этом рассказали на сайте Всероссийского казачьего общества.
Батальон собран из числа казаков Терского казачьего войска, который имеет богатую воинскую историю. В настоящий момент терские казаки принимают участие в специальной военной операции на Украине.
"В ближайшее время ряды добровольческого отряда "Терек" пополнят ещё около 150 казаков Терского войскового казачьего общества для участия в выполнении боевых задач по демилитаризации и денацификации Украины", — рассказали в пресс-службе.
А ранее Лайф писал, что цесаревич Алексей стал официальным небесным покровителем Союза казачьей молодёжи России. Выбор был сделан неслучайно. Цесаревич выступал атаманом всех казачьих войск с 1904 года и шефом нескольких казачьих полков и училищ.