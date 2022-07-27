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27 июля, 14:05

В России будет сформирована добровольческая казачья бригада

<p>Казаки отряда "Дон". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/AtamanDyakonov/52" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Атаман</a></p>

Казаки отряда "Дон". Обложка © Telegram / Атаман

В России на стадии комплектования и боевого слаживания находятся казачьи отряды "Терек" и "Дон", которые вошли в сформированную сводную казачью бригаду. Об этом рассказали на сайте Всероссийского казачьего общества.

Батальон собран из числа казаков Терского казачьего войска, который имеет богатую воинскую историю. В настоящий момент терские казаки принимают участие в специальной военной операции на Украине.

"В ближайшее время ряды добровольческого отряда "Терек" пополнят ещё около 150 казаков Терского войскового казачьего общества для участия в выполнении боевых задач по демилитаризации и денацификации Украины", — рассказали в пресс-службе.

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А ранее Лайф писал, что цесаревич Алексей стал официальным небесным покровителем Союза казачьей молодёжи России. Выбор был сделан неслучайно. Цесаревич выступал атаманом всех казачьих войск с 1904 года и шефом нескольких казачьих полков и училищ.

Оксана Попова
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