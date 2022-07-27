Германия дала разрешение на продажу Киеву сотни гаубиц

Правительство Германии 13 июля выдало разрешение компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на поставку Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 1,7 миллиарда евро. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники в кабмине.

Самоходные гаубицы "Панцергаубитце-2000" Киев запросил ещё в апреле. Даты поставки власти ФРГ не называют, однако в публикации уточняется, что на их производство требуется несколько лет. По словам представителей немецкого кабмина, речь сейчас идёт "не о срочной, а о долговременной поддержке украинской армии".