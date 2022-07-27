С начала года в Турции умерло 50 российских туристов

В Турции с начала 2022 года по разным причинам скончалось 50 российских туристов. Такой статистикой поделился посол РФ Алексей Ерхов в эфире телеканала "Россия 24".

"Основные причины — обострение хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, утопления, дорожно-транспортные и иные происшествия", — сказал дипломат.

По данным российского генконсульства в Анталье, на территории Турции только за июнь и июль произошло десять серьёзных аварий, в которых в общей сложности пострадало также около полусотни граждан РФ.

"А в последний месяц наметилась, казалось, забытая тенденция: выявление заболевших CoViD-19 среди наших отдыхающих. Сейчас таковых наблюдается 20 человек. В южных провинциях", — заметил Ерхов.