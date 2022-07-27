С начала года в Турции умерло 50 российских туристов
Посол РФ в Анталье Ерхов: В Турции с начала года умерло 50 российских туристов
В Турции с начала 2022 года по разным причинам скончалось 50 российских туристов. Такой статистикой поделился посол РФ Алексей Ерхов в эфире телеканала "Россия 24".
"Основные причины — обострение хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, утопления, дорожно-транспортные и иные происшествия", — сказал дипломат.
По данным российского генконсульства в Анталье, на территории Турции только за июнь и июль произошло десять серьёзных аварий, в которых в общей сложности пострадало также около полусотни граждан РФ.
"А в последний месяц наметилась, казалось, забытая тенденция: выявление заболевших CoViD-19 среди наших отдыхающих. Сейчас таковых наблюдается 20 человек. В южных провинциях", — заметил Ерхов.
Ранее Лайф сообщал, что в Турции польские туристы избили россиян в отеле за отказ обсуждать "Операцию Z". При этом охрана молча наблюдала за происходящим, несмотря на мольбу со стороны супруги избиваемого, которая принялась разнимать дерущихся.
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