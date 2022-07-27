Киев мог получить от Запада ракеты с дальностью поражения 300 км

На территорию Украины могли быть завезены ракеты дальностью поражения в 300 километров. Это допускают власти Луганской Народной Республики, о чём в эфире Первого канала сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

"По всей вероятности, на территорию Украины завезли ракеты большей дальности. Это 300 километров. Но они (ВСУ. — Прим. ред.) их ещё не используют и не бьют. Видимо, ждут какого-то реванша, ждут какой-то команды из Вашингтона, чтобы использовать эти ракеты", — рассказал он.