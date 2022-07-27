Киев мог получить от Запада ракеты с дальностью поражения 300 км
В ЛНР допустили, что Киев получил ракеты с дальностью поражения 300 км
На территорию Украины могли быть завезены ракеты дальностью поражения в 300 километров. Это допускают власти Луганской Народной Республики, о чём в эфире Первого канала сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
"По всей вероятности, на территорию Украины завезли ракеты большей дальности. Это 300 километров. Но они (ВСУ. — Прим. ред.) их ещё не используют и не бьют. Видимо, ждут какого-то реванша, ждут какой-то команды из Вашингтона, чтобы использовать эти ракеты", — рассказал он.
Ранее Лайф сообщал, что российские силы ПВО стали сбивать ракеты HIMARS "Буками". Как пояснил офицер зенитных войск из группировки "О" ("Отважные"), батарея отечественного ЗРК уже сбила не один боеприпас американской установки в небе Донбасса.
Pierre Crom / Getty Images