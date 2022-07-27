Клишас назвал единственное условие для отмены моратория на смертную казнь в России

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменён только в случае принятия новой конституции.

"В России сложился такой правовой режим, при котором такой мораторий не может быть отменён никакими дополнительными решениями Конституционного суда России, ни поправками в федеральные законы, даже поправки в конституцию это не могут изменить. Изменить может только принятие новой Конституции России", — сказал он в ходе пресс-конференции в МИЦ "Известия".