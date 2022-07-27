Клишас назвал единственное условие для отмены моратория на смертную казнь в России
Сенатор Клишас: Для отмены в России моратория на смертную казнь нужна новая конституция
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменён только в случае принятия новой конституции.
"В России сложился такой правовой режим, при котором такой мораторий не может быть отменён никакими дополнительными решениями Конституционного суда России, ни поправками в федеральные законы, даже поправки в конституцию это не могут изменить. Изменить может только принятие новой Конституции России", — сказал он в ходе пресс-конференции в МИЦ "Известия".
Клишас отметил, что является противником возвращения смертной казни, а также добавил, что соответствующие приговоры иностранным наёмникам, выносимые в Донецкой и Луганской народных республиках, не имеют никакого отношения к правовой системе РФ.
Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что после выхода из Совета Европы у России фактически не осталось ограничений для возвращения смертной казни, но мораторий может быть пересмотрен только в случае крайней необходимости. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что в Кремле данный вопрос не обсуждается. При этом глава КС выступил против возвращения смертной казни в России.
ТАСС / Михаил Гребенщиков