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27 июля, 13:46

Терапевт предупредила о риске передозировки из-за регулярного приёма витаминов

Терапевт Чернышова предупредила об опасностях регулярного приёма витаминов

Нельзя принимать витамины без назначения врача, предупредила в интервью газете "Вечерняя Москва" терапевт Надежда Чернышова.

"Принимать витамины в таблетках нужно только тем, у кого лабораторным образом доказан их дефицит. Просто так пить их нельзя. Если врач заподозрит, что у человека есть нехватка определённых микроэлементов, то назначит необходимое лечение и адекватную дозу", — пояснила она.

Эксперт сослалась на многочисленные исследования, доказавшие, что регулярный приём поливитаминов в таблетках не несёт особой пользы, зато может нанести сильный вред. Жирорастворимые витамины накапливаются и могут привести к передозировке, пояснила Чернышова. Например, витамины А и D, которые бывает очень трудно вывести из организма.

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Ранее нутрициолог Дарья Русакова объяснила, что приём витаминов без предварительной консультации с врачом и несоблюдение дозировки могут стать причиной ухудшения здоровья.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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