Терапевт предупредила о риске передозировки из-за регулярного приёма витаминов

Нельзя принимать витамины без назначения врача, предупредила в интервью газете "Вечерняя Москва" терапевт Надежда Чернышова.

"Принимать витамины в таблетках нужно только тем, у кого лабораторным образом доказан их дефицит. Просто так пить их нельзя. Если врач заподозрит, что у человека есть нехватка определённых микроэлементов, то назначит необходимое лечение и адекватную дозу", — пояснила она.

Эксперт сослалась на многочисленные исследования, доказавшие, что регулярный приём поливитаминов в таблетках не несёт особой пользы, зато может нанести сильный вред. Жирорастворимые витамины накапливаются и могут привести к передозировке, пояснила Чернышова. Например, витамины А и D, которые бывает очень трудно вывести из организма.