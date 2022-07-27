Стало известно, сколько в России носителей штамма коронавируса "кентавр"
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: В России пока выявили всего семь носителей штамма коронавируса "кентавр"
В России на сегодняшний день выявили всего семь случаев заражения штаммом "кентавр". Об этом сообщила журналистам в среду замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Доля BA.2.75 ("кентавр") пока незначительна — всего семь случаев на всю страну", — проинформировала она.
Напомним, что первые случаи заражения "кентавром" выявили в России 19 июля. Все пятеро заболевших оказались москвичами. Сообщалось, что болезнь у пациентов протекает в лёгкой форме, в госпитализации они не нуждаются. Вирусологи уверены, что российская вакцина "Спутник" будет эффективно защищать и от "кентавра". А среди иммунологов бытует мнение, что появление подвида омикрон-штамма "кентавр" в России указывает на окончание эпидемии коронавируса.