Пострадавшей от обезьяны девочке в Подмосковье предстоит тяжелейшая реабилитация
Омбудсмен Мишонова: Пострадавшую от обезьяны девочку ждёт тяжелейшая реабилитация
Девочке, которая пострадала в результате нападения агрессивной обезьяны в подмосковных Мытищах, предстоит тяжёлая реабилитация. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
"Девочка получила тяжелейшие травмы, я тоже их навещала в больнице, держу связь с мамой. Сейчас вроде идёт заживление по плану, но ей предстоит реабилитация. Тяжёлая реабилитация для ножки, для ручки. Там, где были сшиты сухожилия, чтобы всё двигалось, чтобы всё работало", — сказала Мишонова на брифинге "Безопасность детства – 2022".
Она также добавила, что в настоящее время идёт следствие — стоит вопрос, насколько законным был этот частный зоопарк, ведь по закону Российской Федерации приматов вообще нельзя содержать в домашних условиях. Кроме того, омбудсмен рассказала, что хозяева обезьяны предлагали матери пострадавшей дать денег и оплатить реабилитацию, но семья всё же решила поднять вопрос по закону и обратилась к адвокату.
"Я считаю, что всё равно надо подавать в суд на компенсацию, потому что я просто уверена: реабилитация будет абсолютно бесплатной для девочки", — добавила она.
Напомним, всё произошло в подмосковных Мытищах, в деревне Терпигорьево, где обезьяна сбежала из домашнего зоопарка и напала на маленького ребёнка. Взрослым с трудом удалось вырвать девочку из лап примата. Позже стало известно, что после нападения обезьяны было возбуждено уголовное дело о халатности. Участок, где произошёл инцидент, уже осмотрели. Примат порвал девочке сухожилия, но врачи дают хорошие прогнозы. Также известно, что животное находится на карантине, но усыплять его не планируют.
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