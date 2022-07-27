Пострадавшей от обезьяны девочке в Подмосковье предстоит тяжелейшая реабилитация

Девочке, которая пострадала в результате нападения агрессивной обезьяны в подмосковных Мытищах, предстоит тяжёлая реабилитация. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

"Девочка получила тяжелейшие травмы, я тоже их навещала в больнице, держу связь с мамой. Сейчас вроде идёт заживление по плану, но ей предстоит реабилитация. Тяжёлая реабилитация для ножки, для ручки. Там, где были сшиты сухожилия, чтобы всё двигалось, чтобы всё работало", — сказала Мишонова на брифинге "Безопасность детства – 2022".

Она также добавила, что в настоящее время идёт следствие — стоит вопрос, насколько законным был этот частный зоопарк, ведь по закону Российской Федерации приматов вообще нельзя содержать в домашних условиях. Кроме того, омбудсмен рассказала, что хозяева обезьяны предлагали матери пострадавшей дать денег и оплатить реабилитацию, но семья всё же решила поднять вопрос по закону и обратилась к адвокату.