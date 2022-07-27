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27 июля, 11:32

В Германии испугались дефицита туалетной бумаги из-за нехватки газа

Die Zeit: Германия рискует остаться без туалетной бумаги из-за нехватки газа

Из-за нехватки газа в Германии этой зимой в стране могут закончиться запасы туалетной бумаги. Об этом пишет газета Die Zeit со ссылкой на председателя правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юргена Шаллера.

Дефицит топлива повлияет на всю бумажную промышленность, которая зависит от российского газа, и также приостановит производство книг и упаковку для некоторых продуктов, отметил Шаллер. Таким образом, в случае сокращения поставок придётся уменьшать время работы фабрик, пишет Die Zeit.

На вопрос газеты, что будет, если российский газ не будет поставляться в Германию в течение длительного времени, глава правления ассоциации ответил, что "точно никто сказать не может, поскольку неизвестно, какие планы у Федерального сетевого агентства".

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Pexels

Ирина Фальке

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