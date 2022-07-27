Сотни москвичей пришли на площадь ДНР почтить память погибших детей Донбасса
В Москве около 200 человек почтили память погибших детей Донбасса
В Москве более двухсот человек пришли на площадь ДНР почтить память детей Донбасса, погибших за восемь лет конфликта на Украине. Волонтёры организации "Молодая гвардия Единой России" пронесли таблички с именами и портретами маленьких жертв трагедии. Кадры мероприятия-реквиема появились в Сети.
В Москве почтили память погибших в Донбассе детей. Видео © VK / Молодая гвардия
"Нужно бороться с нацизмом, бороться со злом, сделать всё от нас, от взрослых разумных людей, зависящее, чтобы геноцид в Донбассе прекратить, чтобы виновные в боли, страдании и гибели детей понесли заслуженное наказание", — сказала посол республики в РФ Ольга Макеева журналистам.
Участники акции возложили цветы и игрушки у столичного стенда "Ангелы Донбасса" со списком погибших. А во время минуты молчания в небо выпустили 130 белых воздушных шаров с логотипом Дня памяти (синяя птица в форме оригами). Число шаров совпадает с количеством умерших с 2014 года детей.
Заработал сайт "Аллея ангелов", где можно зажечь виртуальную свечу в память о погибших детях Донбасса
Как сообщал Лайф, глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об учреждении Дня памяти детей – жертв войны в Донбассе. Скорбная дата будет отмечаться 27 июля.
VK / Молодая гвардия