Сотни москвичей пришли на площадь ДНР почтить память погибших детей Донбасса

В Москве более двухсот человек пришли на площадь ДНР почтить память детей Донбасса, погибших за восемь лет конфликта на Украине. Волонтёры организации "Молодая гвардия Единой России" пронесли таблички с именами и портретами маленьких жертв трагедии. Кадры мероприятия-реквиема появились в Сети.

В Москве почтили память погибших в Донбассе детей. Видео © VK / Молодая гвардия

"Нужно бороться с нацизмом, бороться со злом, сделать всё от нас, от взрослых разумных людей, зависящее, чтобы геноцид в Донбассе прекратить, чтобы виновные в боли, страдании и гибели детей понесли заслуженное наказание", — сказала посол республики в РФ Ольга Макеева журналистам.

Участники акции возложили цветы и игрушки у столичного стенда "Ангелы Донбасса" со списком погибших. А во время минуты молчания в небо выпустили 130 белых воздушных шаров с логотипом Дня памяти (синяя птица в форме оригами). Число шаров совпадает с количеством умерших с 2014 года детей.