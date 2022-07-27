Россияне охотнее покупают машины у мужчин от 40 лет и избегают молодых продавцов

В первую очередь россияне при покупке автомобиля обращают внимание на количество бывших владельцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала "Авто.ру", которые есть в распоряжении Лайфа.

Так, для большинства участников опроса один или два хозяина в ПТС — это приемлемое количество. Важен и возраст продавца: 48% опрошенных доверяют автолюбителям от 40 до 50 лет. Затем идут автовладельцы 30–40 лет — у них авто приобрели бы 22%. Меньше всего хотят покупать транспорт у людей старше 50 и моложе 30 лет — 10% и 1% соответственно. А вот пол владельца автомобиля для покупателя неважен.

"Для большинства респондентов (70%) пол предыдущего владельца особого значения не имеет. Но среди людей с противоположной позицией больше тех, кто предпочтёт купить машину у мужчины (20%). И только 10% выбрали бы автомобиль, которым владела женщина", — сказано в исследовании.

Респонденты также указали, что для покупки важно не только техническое состояние и пробег, но и число владельцев в ПТС. Опрос показал, что машины после одного или двух хозяев в равной степени интересны большинству пользователей — по 29%. На большее количество владельцев согласны лишь 26%, а для 16% число владельцев не имеет значения.