Производитель лифтов Otis продаёт бизнес в России
Один из крупнейших производителей лифтов — Otis — объявил о продаже бизнеса в России. Покупателем стал российский холдинг S8 Capital.
"Достигли соглашения о продаже нашего российского бизнеса, закрытие сделки ожидается в ближайшее время", — говорится в сообщении компании.
По данным Минпромторга РФ, предприятия бывшего Otis возобновят работу и начнут принимать заказы с 1 августа.
"В результате длительных переговоров удалось выйти на формат, при котором российская площадка сохраняет полную работоспособность: остаётся производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей", — рассказал вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
А вот компании, окончательно покинувшие российский рынок, уже начинают подсчитывать убытки. Так, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's потратила 1,2 миллиарда долларов на уход из РФ, а американская корпорация Microsoft терпит убыток в $126 млн. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz получил дополнительные издержки в размере 1,4 миллиарда евро из-за приостановки производства и поставок продукции в Россию.
Shutterstock