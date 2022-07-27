Производитель лифтов Otis продаёт бизнес в России

Один из крупнейших производителей лифтов — Otis — объявил о продаже бизнеса в России. Покупателем стал российский холдинг S8 Capital.

"Достигли соглашения о продаже нашего российского бизнеса, закрытие сделки ожидается в ближайшее время", — говорится в сообщении компании.

По данным Минпромторга РФ, предприятия бывшего Otis возобновят работу и начнут принимать заказы с 1 августа.