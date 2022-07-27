"Локомотив" может продать Бека-Бека в "Ниццу" за 15 миллионов евро

По данным издания, французский клуб заплатит за полузащитника 15 миллионов евро. Футболист уже сегодня отправится во Францию, где пройдёт медобследование перед переходом в новый клуб.

В "Локомотиве" отреагировали на слухи о возможном уходе Бека-Бека в "Ниццу"

Ранее французские СМИ сообщили, что Бека-Бека может продолжить карьеру в "Ницце". Отметим, что полузащитник перешёл в "Локомотив" прошлым летом, проведя за это время 28 матчей, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.