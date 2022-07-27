"Локомотив" может продать Бека-Бека в "Ниццу" за 15 миллионов евро
Московский "Локомотив" продаст французского полузащитника Алексиса Бека-Бека в "Ниццу", сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, французский клуб заплатит за полузащитника 15 миллионов евро. Футболист уже сегодня отправится во Францию, где пройдёт медобследование перед переходом в новый клуб.
Ранее французские СМИ сообщили, что Бека-Бека может продолжить карьеру в "Ницце". Отметим, что полузащитник перешёл в "Локомотив" прошлым летом, проведя за это время 28 матчей, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.
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ФК "Локомотив"