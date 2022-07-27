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27 июля, 11:03

"Локомотив" может продать Бека-Бека в "Ниццу" за 15 миллионов евро

Московский "Локомотив" продаст французского полузащитника Алексиса Бека-Бека в "Ниццу", сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, французский клуб заплатит за полузащитника 15 миллионов евро. Футболист уже сегодня отправится во Францию, где пройдёт медобследование перед переходом в новый клуб.

В "Локомотиве" отреагировали на слухи о возможном уходе Бека-Бека в "Ниццу"

В "Локомотиве" отреагировали на слухи о возможном уходе Бека-Бека в "Ниццу"

Ранее французские СМИ сообщили, что Бека-Бека может продолжить карьеру в "Ницце". Отметим, что полузащитник перешёл в "Локомотив" прошлым летом, проведя за это время 28 матчей, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.

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ФК "Локомотив"

Шамиль Гаджиев

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