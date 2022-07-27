Первый автомобильно-пассажирский паром вышел из порта Ейска в Мариуполь
Минобороны запустило паромную линию в ДНР по маршруту Ейск – Мариуполь
Министерство обороны России запустило регулярную паромную линию в Донецкую Народную Республику по маршруту Ейск – Мариуполь. Как сообщили в оборонном ведомстве, первый автомобильно-пассажирский паром "Лаврентий" уже вышел из Ейска.
Минобороны России запустило регулярную паромную линию Ейск – Мариуполь. Видео © Министерство обороны РФ
"Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик", — рассказали в МО РФ.
Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров. Он будет совершать один кругорейс в сутки.
Ранее стало известно, что Минобороны России начало строительство в ЛНР 40-километрового водопровода. Прежде чем военные специалисты вышли на площадку строительства, сапёры провели сплошное разминирование местности. Обследовано более 45 тысяч гектаров, найдено и обезврежено свыше двух тысяч взрывоопасных предметов.
Министерство обороны РФ