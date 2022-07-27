Первый автомобильно-пассажирский паром вышел из порта Ейска в Мариуполь

Министерство обороны России запустило регулярную паромную линию в Донецкую Народную Республику по маршруту Ейск – Мариуполь. Как сообщили в оборонном ведомстве, первый автомобильно-пассажирский паром "Лаврентий" уже вышел из Ейска.

Минобороны России запустило регулярную паромную линию Ейск – Мариуполь. Видео © Министерство обороны РФ

"Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик", — рассказали в МО РФ.

Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров. Он будет совершать один кругорейс в сутки.