Власти Херсона пообещали восстановить разрушенный ВСУ Антоновский мост

Глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Антоновский мост, перекрытый после очередного обстрела ВСУ, будет восстановлен. Сейчас изучаются все повреждения.

"Ничего непоправимого нет, ремонтные бригады уже изучают, каким образом провести восстановление разрушенных элементов конструкции", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 24", которое приводится в телеграм-канале главы администрации.

Он отметил, что проблем со снабжением Херсона продовольствием и другими товарами не возникнет, поскольку всё пойдёт по альтернативным маршрутам. При этом глава администрации добавил, что обстрелы ВСУ вызывают у местных жителей недовольство и возмущение, тем самым всё больше настраивая их против украинской власти.

"На фронте у них (ВСУ. — Прим. ред.) успехов нет, поэтому… они огрызаются и начинают поражать гражданские объекты, — отметил Сальдо.