Эксперт: На замену приправ Kamis придёт лучшая по качеству азиатская продукция

Место уходящего из России бренда Kamis с радостью займут его многочисленные азиатские конкуренты. Сейчас у многих из них проблемы с логистикой: пересечение границы и растаможка товаров занимают до нескольких месяцев. Об этом в эфире радио Sputnik заявил глава бюро по защите прав предпринимателей московского отделения "Опоры России" Алексей Петропольский.

"Рынок приправ очень разнообразный. Многие производители находятся в Азии. Найти замену компании Kamis будет несложно. Место, которое освободилось на рынке, займут другие бренды. Думаю, что по качеству они будут даже выше", — пояснил Петропольский.

По его словам, уходя из России, бренд Kamis сам себе "копает яму", поскольку вернуться назад в этом сегменте бизнеса у него едва ли получится. По оценкам эксперта, замена приправ Kamis на российском рынке займёт около трёх месяцев.