Рада назначила депутата "Слуги народа" Костина генпрокурором Украины
Верховная рада проголосовала за назначение генеральным прокурором Украины депутата партии "Слуга народа" Андрея Костина, кандидатуру которого ранее предложил президент Владимир Зеленский.
"Парламент поддержал назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора. За соответствующее решение проголосовали 299 народных депутатов Украины", — говорится в сообщении офиса генпрокурора.
Особняк за госсчёт, Porsche и муж с дорогими часами: Как живёт семья экс-генпрокурора Украины Венедиктовой
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. 19 июля Верховная рада проголосовала за увольнение Венедиктовой.
Youtube / ГЛАС ( Одесса)